شعبة المعلومات توقف مهربَين و30 سوريا بجرم دخول البلاد خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي من توقيف /16/ شخصاً من الجنسية السورية من بينهم /6 أطفال/، وذلك بتاريخ 25/6/2019 في بلدة ​الصويري​ البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

كما تم توقيف المدعوَين: - ا. خ. (مواليد عام 1992، لبناني) - خ. خ. (مواليد عام 2000، سوري) وذلك لإقدامهما على محاولة تهريبهم الى لبنان.

وقد ضبط بحوزة الأول كمية من مادة ​حشيشة الكيف​ و​حبوب الكبتاغون​، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي ​مخدرات​.

كما جرى بتاريخ 26 الجاري في البلدة المذكورة، توقيف /14/ شخصاُ اثناء محاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

سلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.