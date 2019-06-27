أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف /16/ شخصاً من الجنسية السورية من بينهم /6 أطفال/، وذلك بتاريخ 25/6/2019 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.
كما تم توقيف المدعوَين: - ا. خ. (مواليد عام 1992، لبناني) - خ. خ. (مواليد عام 2000، سوري) وذلك لإقدامهما على محاولة تهريبهم الى لبنان.
وقد ضبط بحوزة الأول كمية من مادة حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات.
كما جرى بتاريخ 26 الجاري في البلدة المذكورة، توقيف /14/ شخصاُ اثناء محاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.
سلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات توقف مهربَين و30 سوريا بجرم دخول البلاد خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.