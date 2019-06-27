اعتصام امام مدخل وزارة الصحة الاربعاء للمطالبة بحقوق الموظفين

اكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي ​المستشفيات الحكومية​ في لبنان انه "بعد تردي ​الوضع المالي​ في اكثرية المستشفيات الحكومية جرّاء عدم تسديد الرواتب لعدة أشهر وبسبب غياب وزارة الصحة المستهجن عن ايجاد حل للأوضاع المالية الصعبة الذي يعاني منها الموظفون رغم مناشدتنا وزير الصحة في الموتمر الصحفي الاخير والطلب منه شخصيا التدخل لحل الازمة، لذا قررت الهيئة دعم الهيئة الكامل للتحركات المطلبية التي يقوم بها موظفو مستشفى حاصبيا وجزين وصيدا الحكومي".

واعتبر الهئية في بيان ان التحضير الجدي للتحركات المطلبية الجامعة لكل موظفي المستشفيات الحكومية امام وزارة الصحة، واي مكان تراه مناسب للحصول على حقوقنا المهدورة. واعتبرت ان حقوق موظفي المستشفيات الحكومية مهدورة وغير مسموح المساس بها فالعناوين الرئيسية في هذه المرحلة هي ايجاد الية واضحة وقانونية لفصل الرواتب عن مستحقات المستشفيات، وتطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ وانصاف الفئة الخامسة والفئات المغبونة الاخرى والمطالبة بالدرجات الاستثنائية اسوة بالادارة العامة، فلا صوت يعلو على صوتنا.

اضاف البيان "اخيرا ولان رواتبنا حق مقدس نهاية كل شهر والسلسلة وانصاف كل الفئات والمتعاقدين من الثوابت لذا ندعو جميع الموظفين في المستشفيات الحكومية المشاركة الكثيفة في الاعتصام امام مدخل وزارة الصحة وذلك نهار الاربعاء الواقع في 2019/7/3 عند الساعة الحادية عشرة".