خير تابع قضية المواطن جاد عبد القادر ذكور الذي توفي بكاليفورنيا

تابع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​ بتكليف من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، قضية المواطن اللبناني، جاد عبد القادر ذكور الذي توفي في ​حادث سير​ في ​الولايات المتحدة الاميركية​ - مقاطعة ​كاليفورنيا​.

ويجري خير كافة الاجراءات لاستعادة الجثمان، وإعادته الى مثواه الاخير في ​مدينة طرابلس​ وتقديم كل ما يلزم.