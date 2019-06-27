خير تابع قضية المواطن جاد عبد القادر ذكور الذي توفي بكاليفورنيا

تابع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بتكليف من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، قضية المواطن اللبناني، جاد عبد القادر ذكور الذي توفي في حادث سير في الولايات المتحدة الاميركية - مقاطعة كاليفورنيا.
ويجري خير كافة الاجراءات لاستعادة الجثمان، وإعادته الى مثواه الاخير في مدينة طرابلس وتقديم كل ما يلزم.
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