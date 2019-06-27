عسيران: صفقة القرن سيجد المهللون لها صعوبة قصوى في تنفيذ خططها

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران ان الظروف التي يمر بها لبنان تتطلب اجتماعا طارئا للرؤساء والزعماء للقيام بعمل جذري لانقاذ اقتصاد لبنان، مؤكدا ان الثقة تتضاءل بمستقبل الوضع الاقتصادي في لبنان مما يتطلب من الرؤساء والزعماء ان يكونوا بمستوى هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن .
واوضح عسيران في تصريح له، انه "لم يعد يكفي ضمادة من هنا او ضمادة من هناك، الموضوع تجاوز حدود الاسبرين والبنادول، وعلى الجميع التنازل عن مواقف لمصلحة الشعب اللبناني والاقتصاد بأسره، ان التعينات في ادارة او اخرى لن تنقذ الوضع، وابناء الشعب اللبناني يطلبون من القادة عملا اكبر ليعود لبنان الى سابق ازدهاره ."
ولفت النائب عسيران انه من المعروف ان موقف لبنان الشعبي والرسمي لم يتغير يوما بالنسبة للقضية الفلسطينية التي حضنها اللبنانيون منذ القدم في ضميرهم ووجدانهم، وما سمي صفقة القرن سيجد المهللون لها صعوبة قصوى في تنفيذ خططها .
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