هيئة المجلس العدلي تلتئم غدا لمتابعة المحاكمة بملف الصدر

تلتئم هيئة ​المجلس العدلي​ بعد ظهر غد الجمعة في قصر عدل ​بيروت​، لمتابعة المحاكمة في ملف تغييب الإمام ​موسى الصدر​ ورفيقيه ​الشيخ محمد يعقوب​ والصحافي ​عباس بدر الدين​.

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