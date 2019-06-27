افرام: ما ورد في الموازنة عن الجيش اللبناني إجحاف بحقه

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نعمت افرام​ على تحرك ​العسكريين المتقاعدين​ صياح اليوم، مشيراً إلى "اننا على قيد ​الحياة​ لانهم استشهدوا ولأنهم أصيبوا ونحن مدينون لهم بكثير من الامور"، مؤكداً "إننا مع العسكريين المتقاعدين وهناك إحجاف بحق ​الجيش اللبناني​ وهناك نفس ضد الجيش اللبناني".

وفي حديث تلفزيوني، لفت افرام إلى أن "الجيش اللبناني هو جهاز تابع للدولة والجيش الوحيد الذي حارب تنظيم "داعش" الارهابي ب​العالم العربي​ وفاز وانتصر هو الجيش اللبناني وذلك بكل مواجهة قام بها معه ولكن هل نكافئه من خلال المس براتبه والمس بموازنته؟ وهل يجوز أن نقلّص عن الجيش الأقوى في مواجهة داعش طعامه ومحروقاته؟"، معتبراً أن "ما يجري اليوم من تحرك مطلبي للعسكريين المتقاعدين ناجم عن التعاطي في قضايا صغيرة في ​الموازنة​ لا توفر الايرادات المطلوبة".

وأشار إلى "اننا في تكتل "لبنان القوي" معنيون بتأمين ايرادات أساسية في الموازنة ومنها اضافه 3 في المئة على الواردات ونعلم بالعمق أنه يجب أن نتوجع كلنا لنتمكن من انقاذ بلدنا"، معتبراً أنه "ويل لأمة تأكل مما لا تزرع" هكذا قال ​جبران خليل جبران​ و للأسف نحن تخلينا عن ​اقتصاد​نا المنتج وعلينا استعادته".

وأكد افرام أن "وجعنا الذي يجب أن نتحمله اليوم سيريح أولادنا مستقبلاً ولقد استدنّا على إسمهم ومن الملح ان نعالج هذه الاستدانة"، مشيراً إلى "اننا كنا أمام عجز 7 مليارات ​دولار​ وبعد ​النقاش​ في ​الحكومة​ وصل الى 4.5 مليار دولار، والمطلوب منا في ​مجلس النواب​ تقليص ​العجز​ أكثر من خلال التحول لاقتصاد إنتاجي".

واضاف "المؤسسات العامة والمصالح الخاصة تعاني أزمة بنيوية ومن غير المقبول أن تبقى بعض المؤسسات والمصالح خارج الرقابة"، مشيراً إلى "أننا قد نحتاج حتماً رقابة من هيئات دولية محترفة على المؤسسات العامة والمصالح الخاصة من حيث قدراتها وإنتاجيتها والحوكمة السليمة فيها".