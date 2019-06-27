النشرة: وفد من هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء زار مصلحة الاقتصاد في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان وفدا من هيئة متابعة أزمات ​المياه​ و​الكهرباء​ زار ​مصلحة الاقتصاد​ في صيدا، حيث التقى رئيس المصلحة الأستاذ علي شكرون، وبحث معه في التأخر المستمر في إنجاز تركيب العدادات للمشتركين بالمولدات على الرغم من مرور كل هذه المدة الطويلة على صدور القرار الملزم بتركيبها من قبل الوزارة.

وعبّر الوفد عن الرفض البات لأسلوب المماطلة المتعمدة الذي يعتمده قسم من ​أصحاب المولدات​ بهدف التهرب من تنفيذ القرار، مطالباً ​وزارة الاقتصاد​ والبلديات باتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بإرغام أصحاب المولدات على تنفيذ قرار تركيب العدادات من دون أي تأخير إضافي، بما فيها إجراء مصادرة المولدات التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذ القرار وتشغيلها من قبل البلديات المعنية.

من جهة ثانية تدعو الهيئة المواطنين إلى تقديم شكوى إلى مصلحة الاقتصاد في ​سراي صيدا​ باي مخالفة يرتكبها صاحب مولد بخصوص التسعيرة أو سواها. كما تدعوهم لإبلاغها، أو إبلاغ ​اللجان الشعبية​ في الأحياء، بهذه المخالفات عند حصولها.