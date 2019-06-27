أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 10/6/2019، ادّعت لدى فصيلة ​تبنين​ في وحدة الدرك الإقليمي، المواطنة: _ و. أ. ضدّ مجهول بجرم سرقة مبلغ من المال عائد لها ولوالدها من منزلهما الكائن في بلدة دير انطار – قضاء ​بنت جبيل​، وذلك أثناء وجودهما خارجه. وقدّرت المبلغ المسروق بتسعة ملايين وثلاث مائة ألف ليرة لبنانية وثلاث مائة ​دولار​ أميركي. نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الجنوب​، تمكنت من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه بتاريخ 20/6/2019، في بلدة بئر السلاسل، وتبيّن انه يُدعى: _ ع. ذ. (مواليد عام 1998، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب، وسُلّم إلى فصيلة تبنين، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص سرق مبلغا ماليا من داخل منزل في دير انطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.