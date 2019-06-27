شقير:من غير المقبول أن يقوم من هم في خدمة الدولة بقطع الطرق

أشار وزير الاتصالات محمد شقير في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "مع كامل إحترامي للمطالب وللذين يرفعونها، من غير المقبول أن يقوم من هم في خدمة الدولة والمواطن وحين يحلو لهم، بقطع الطرق وإقفال مرفأ بيروت والضمان والمرافق الحيوية ووقف تسليم البنزين وتعطيل الجامعة. فعلا انه مشهد معاكس للمنطق.. إنها الدولة تضرب نفسها بنفسها".

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