المرعبي: اقتراح القانون حول هدر الغذاء هدفه إجتماعي وتوعي

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​ الى أن "اقتراح القانون حول هدر الغذاء،هدفه إجتماعي ويهمنا توعية الأهالي وأصحاب ​المطاعم​ والمقاهي وكل المؤسسات التي تعمل في مجالات الغذاء لأن يكون لديها وعي بأن لا يكون هناك هدرا"، مشيرا الى "أننا يجب أن نلحق عالميا الـFOOD BANKS، وتوزيع الغذاء الى الفقراء والجمعيات ونحافظ على ​الأمن​ الغذائي",

ورأى المرعبي في ​مؤتمر​ صحافي من ​مجلس النواب​، أنه "عندما يكون هناك هدر في مكان ما اذا خففناه بنسبة 20 بالمئة، ستنخفض كلفة الذغاء على المستهلك"، مشددا على أنه "علينا أن نتعاون خاصة اصحاب المطاعم والمقاهي والجمعايت التي تعنى بهذا الامر".

بدوره، ذكر النائب السابق ​غسان مخيبر​، أنه قدم إقتراح هذا القانون عام 2018، مشددا على أنه "يجب أن يستمر العمل في بناء ​الدولة​ التي تضع المواطن في أساس إهتمامها، المردود يخف الهدر المالي والاقتصادي ووجود الجمعيات يدل أهمية التعاون وأنه يجب أن يبقى قائما".