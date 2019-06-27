هاشم وفضل الله تابعا اجتماعات اللجنة السياسية للبرلمانات الآسيوية

تابع ​الوفد النيابي​ المشارك في اجتماعات اللجنة السياسية للبرلمانات الآسيوية والذي يضم النائبين ​حسن فضل الله​ و​قاسم هاشم​ اعمال المؤتمر، وكان للوفد لقاءات مع الوفود البرلمانية وخاصة مع وفود ​ايران​ و​روسيا​ و​العراق​ و​سوريا​ و​الأردن​.

و اكد النائبان على التعاون بين البرلمانات الآسيوية وتفعيل العلاقات البرلمانية لإيماننا بدور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز وتطور العلاقات لمصلحة الشعوب. وأثارا خطورة ما يجري في هذه الأيام من محاولات لإنهاء القضية ال​فلسطين​ية وسلب ​الشعب الفلسطيني​ حقه في إقامة دولته على ارض فلسطين، وشددا على أن هذه مسؤولية مشتركة لانها أصبحت قضية إنسانية وأخلاقية.