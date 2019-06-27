جمالي: تقدمت لمجلس النواب باقتراح قانون حول هدر الغذاء لمحاربة الفقر والجوع

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ إلى "اننا تقدمنا اليوم ل​مجلس النواب​ باقتراح قانون حول هدر الغذاء الذي نتقدم به له هدفين محاربة الجوع ومحاربة ​الفقر​"، مشيرةً إلى أنه "علينا ان نلتمس أهمية هذا القانون لأن نسب الفقر في ​لبنان​ متزايدة جداً وعلينا ان نكافحها".

وفي بيان لها، أوضحت جمالي أن "مشروع القانون يهدف لأن نخفف وننظم كل عملية هدر للغذاء ومعالجة الهدر مرتبط بأهداف التنمية المستدامة خاصة تخفيف الفقر والجوع"، مشيرةً إلى أن "الوضع الاجتماعي صعب ومن هنا نرى اهمية القانون وأهمية محاربة الجوع والفقر"، مضيفة "الفقر والجوع لا يفرقان ولا يميزان بين منطقة واخرى، وطائفة واخرى، وحزب وآخر".