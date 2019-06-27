توصل الطالب محمد خليل من خلال الأبحاث التي يجريها منذ ثلاث سنوات ضمن أطروحة الدكتوراه التي يحضرها في الجامعة ال​لبنان​ية - ​المعهد العالي​ للدكتوراه في ​العلوم​ والتكنولوجيا بالاشتراك مع جامعة جنوى - ​إيطاليا​ إلى خلاصة وهي أن في لبنان توجد نباتات ذات خصائص وقائية غير علاجية لأمراض ​الكبد​ و​السرطان​ والالتهابات وغيرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة لطالب بالجامعة اللبنانية تؤكد أن زعتر الدق البري يحمي من أمراض السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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