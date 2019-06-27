مقتل وإصابة 100 شخص في تدافع أمام استاد رياضي في مدغشقر

لقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم في حادث تدافع أمام استاد رياضي في عاصمة مدغشقر مساء الأربعاء، قبل بدء حفل موسيقي بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والخمسين للبلاد.
وقال ريتشارد رافالومانانا، مسؤول بوزارة الدفاع في مدغشقر: إن الحادث وقع في الوقت الذي حاول فيه حشد من الأشخاص شق طريقه إلى داخل الاستاد عبر مدخل مغلق.
وقال أوليفات راكوتو ألسون، مدير مستشفى بالعاصمة أنتاناناريفو: إن ثمانين شخصًا آخرين أصيبوا في الحادث، بعضهم إصاباتهم خطيرة.
وكان نفس الاستاد قد شهد، قبل أشهر قليلة، حادثًا مماثلًا، قبل بدء مباراة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين.
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