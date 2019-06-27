شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يلتقى رئيس جيبوتى ويُشارك فى احتفالات الذكرى الـ42 للاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق لسيادته في مقر الرئاسة، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي الشقيقة.

وأعرب الدكتور على عبد العال عن عميق إعتزازه بهذه الزيارة ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأخيه رئيس جمهورية جيبوتى ، كما أشاد الدكتور " عبدالعال " بالمستوى الراهن الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة الإقتصادي منها، مؤكداً أن مصر تنظر لجيبوتي كشريك هام في تحقيق التنمية الإقتصادية والأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي في ضوء وحدة التحديات التى تواجه البلدين.

ومن جانبه، أعرب إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي عن تقديره لمشاركة الدكتور على عبد العال والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له في تلك المناسبة الوطنية العظيمة، مشيداً بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين، والذى يأتي اتصالاً بالجهود الصادقة التى تبذلها القيادة السياسية في كلا البلدين ، وطلب إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي نقل تحياته للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

كما شارك الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في احتفالات الذكرى الـ 42 لاستقلال جيبوتي، وذلك في حضور إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ومحمد على حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتي وبحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى والبعثات الدبلوماسية المُعتمدة لدى جمهورية جيبوتي.

وشهد الحفل عرضاً عسكرياً متنوعاً أمام منصة الاحتفال، وعقب الحفل دعا السيد/ إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الأستاذ الدكتور على عبدالعال والوفد المرافق لسيادته لحفل استقبال بمقر رئاسة الجمهورية.

وتأتي مشاركة الدكتور على عبد العال ، على رأس وفد برلماني في تلك المناسبة الوطنية، إتصالاً لجهود الدولة المصرية الحثيثة بكافة مؤسساتها لتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة وخاصة مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على كافة المستويات.

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