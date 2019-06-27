شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..مباشر قطر:تنظيم الحمدين يشترى أعمدة الصحف الأمريكية بأمواله الملوثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير نشرته قناة مباشر قطر إن تنظيم الحمدين يواصل تسخير أمواله الملوثة لشراء الذمم، فبعدما سعى لشراء المسئولين المقربين للإدارة الأمريكية، سعى مجددا لشراء الرأي العام الأمريكي عبر إعلامه وصحفه اللامعة والصحفيين البارزين أصحاب الرأي والأعمدة.

وأشار التقرير التلفزيونى ان مجلة واشنطن إكزامينر الأسبوعية الأمريكية نشرت مقالا تفضح فيه الأساليب القطرية وكيف قامت النظام القطري بتقديم الرشاوى لشراء ذمم الصحفيين والصحف الأمريكية من ذوي التوجه المحافظ في الولايات المتحدة من أجل نشر الدعاية القطرية وتلميع صورتها المخادعة أمام الرأي العام الأمريكي.

وقال التقرير :"المجلة ضربت العديد من الأمثلة والدلائل أبرزها نشر صحيفة واشنطن تايمز في 4 يونيو الجاري "قسمًا خاصًا" يحوي عددا من المقالات التي أثنت على قطر وعلى مؤسساتها وتأثيرها العالمي بعكس ما كانت سياسة التحرير للصحيفة تنتقد قطر وسياستها الداعمة للجماعات الإرهابية سابقًا"

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