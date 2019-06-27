الإحصاء: 67 مليار دولار حجم التجارة بين مصر ودول مجموعة العشرين في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الخميس، إن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين ارتفعت إلى 66.8 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 57.2 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة ارتفاع 16.6%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين بلغت 13.7 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 12 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة ارتفاع 13.7%.

كما ارتفعت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين لتسجل 53.1 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 45.2 مليار دولار خلال عام 2017، بنسبة ارتفاع 17.4%.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "G20"، والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت بمدينة أوساكا.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي بالقمة تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والعلاقات الوثيقة بين مصر واليابان.

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وبحسب جهاز الإحصاء، جاءت إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.04 مليار دولار.

وجاءت تركيا في المركز الثاني بين هذه الدول، حيث استقبلت صادرات مصرية بقيمة 2 مليار دولار في العام الماضي، ثم أمريكا 1.7 مليار دولار، ثم السعودية 1.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.3 مليار دولار، بينما جاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة مستقبلة صادرات مصرية 30.8 مليون دولار.

وجاءت الصين في مقـدمة دول مجمـوعة العشـرين المصدرة لمصر خـلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.4 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 5.6 مليار دولار، ثم أمريكا 5.4 مليار دولار، ثم روسيا 4.8 مليار دولار، ثم ألمانيا 4.1 مليار دولار، بينما جاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة بقيمة 107.4 مليون دولار.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة العشرين الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بين هذه الدول من حيث الأعلى استثمارا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم السعودية 222.8 مليون دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، بينما جاءت الهند في المترتبة الأخيرة بقيمة استثمارات 1.5 مليون دولار.