ضبط صاحب محطة لتنقيه مياه الشرب دون ترخيص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط صاحب محطة لمعالجة وتنقية المياه، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يستخدم وحدات تنقية المياه "فلاتر" ويعبئها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبطت القوات، "زجاجة مياه مغلفة بإجمالي 1100 لتر من المياه المعالجة غير المطابقة للمواصفات ومدون عليها البيانات التجارية الوهمية (منتج نهائي مُعد للبيع)"، و2000 لتر من المياه المعالجة داخل تنك كبير غير مطابق للمواصفات "معدة للبيع"، موتور رفع مياه للتنك.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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