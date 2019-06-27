"المركزي" يوافق على تعيين ياسر الطيب عضوًا منتدبًا لبنك الكويت الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وافق البنك المركزي اليوم الخميس، على تعيين ياسر الطيب، عضوًا منتدبًا لبنك الكويت الوطني، خلفًا لياسر إسماعيل حسن، بحسب مصدر مسؤول تحدث لمصراوي.

وكان بنك الكويت الوطني أرسل الشهر الماضي طلبًا للبنك المركزي للموافقة على تعيين ياسر الطيب، عضوا منتدبا بالبنك.

وكان ياسر إسماعيل حسن تقدم للجمعية العمومية للبنك باستقالته من منصبه في أبريل الماضي بعد ترشيحه لتولي الرئيس التنفيذي لبنك الأهلي لندن.