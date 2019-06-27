مشاجرة أسرية تنتهي بجريمة قتل.. الزوج أنهى حياة زوجته وألقى جثتها في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع رجال مباحث مديرية أمن دمياط من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما وإلقء جثتها بالنيل.

تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط العثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص دائرة المركز.

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توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها ( ربة منزل"، 36 سنة، مُقيمة بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة "زوجها"، عامل خردة، 28 سنة، مُقيم بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، قام على إثرها بالتعدي عليها مما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها (هاتف محمول، 3 فيزا كارت، حذاء، أوراق منزلها)، ثم قام بنقل جثتها بالدراجة النارية خاصته (تروسيكل)، وقام بإلقائها بالنيل بمكان العثور، وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.