​الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة مشتركة عن " سماحة الإسلام" من مقر المشيخة..غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

يطلق الأزهر والأوقاف، صباح غد الجمعة، قافلة مشتركة من مقر المشيخة، للتحدث عن أوجه العظمة والسماحة واليسر في الدين الإسلامي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن القافلة تضم ستة من علماء الأزهر الشريف وستة من علماء الوزارة، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : من مظاهرالسعة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير، لإبراز أوجه العظمة والسماحة واليسر في ديننا الحنيف، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم التوسع في هذه القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية لتجوب أنحاء الجمهورية، لنشر سماحة الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والعمل على محاصرة الفكر المتطرف واقتلاعه من جذوره.