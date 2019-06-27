ماجد نجم يدعو البابا تواضروس الثاني لزيارة جامعة حلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
زار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالعباسية لدعوة لزيارة الجامعة.
وذكرت الجامعة، في بيان اليوم، أن الزيارة المرتقبة للبابا ستعد الزيارة الرسمية الأولى للبابا للجامعات المصرية الحكومية.
وأضافت الجامعة أنه اللقاء سيبحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة حلوان والكنيسة القبطية، لتقديم خدمات للشعب المصري الأصيل والاهتمام بالمناطق العشوائية وأهل المنطقة في جميع المجالات المتاحة بالجامعة من حيث تعليم الصناعات البسيطة وتوفير الخدمات الفنية والثقافية لجميع طوائف الشعب المصري.
وقدم نجم، درع الجامعة لقداسة البابا فيما قدم البابا الهدايا التذكارية تقديرا له.
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