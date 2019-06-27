عرض مجاني للصوت والضوء بمعبد الكرنك احتفالا بـ٣٠ يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء فرع الأقصر، اليوم الخميس، تقديم عرض مجاني بمعبد الكرنك للمصريين والعرب والأجانب المقيمين، الأحد المقبل، في إطار احتفالات ثورة 30 يونيو.

وقال حاتم الصغير المشرف العام على عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك، إن العرض يبدأ في التاسعة مساءً ويستمر لمدة ساعة، ويقدم باللغة العربية، وأكد أن القدرة المكان مجهز لاستيعاب 1500 شخص.

من جانبه أوضح المستشار سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما، أنه في إطار المشاركة المجتمعية للشركة، فقد سبق وقدمت عروضاً مجانية بمعابد الكرنك في العيد القومي للأقصر، ويوم اليتيم، واليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، وأعياد تحرير سيناء وليلة رأس السنة.