بريطانيا تدعو لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران بشكل عاجل

حثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الولايات المتحدة وإيران على تخفيف حدة التوتر بينهما بشكل عاجل، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد نشاط إيران المزعزع للاستقرار بشدة.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ماي - التي ستغادر منصبها خلال ثلاثة أسابيع - وجهت نداءً من أجل إيجاد حل

دبلوماسي لحالة الجمود التي تشهدها العلاقات بين واشنطن وطهران، وذلك في الوقت الذي يناقش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني احتمال تنفيذ عمل عسكري؛ ردًا على إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية من دون طيار.ودعت ماي إلى تعاون دولي وإيجاد حل وسط للتعامل مع التحديات العالمية، موضحة أنه يجب إيلاء الأولوية لتخفيف حدة التوترات بين أمريكا وإيران بشكل عاجل، وإيجاد حل دبلوماسي.أوضحت الصحيفة أن ماي ستؤكد، خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في اليابان، إيمانها الراسخ إزاء الأهمية المستمرة لقمة مجموعة العشرين، باعتبارها ملتقى للدول من أجل إجراء محاثات مشتركة والسعي لإبرام اتفاقات فيما بينها.