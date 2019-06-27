بريطانيا تدعو لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران بشكل عاجل

حثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الولايات المتحدة وإيران على تخفيف حدة التوتر بينهما بشكل عاجل، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد نشاط إيران المزعزع للاستقرار بشدة.
قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن ماي - التي ستغادر منصبها خلال ثلاثة أسابيع - وجهت نداءً من أجل إيجاد حل
ودعت ماي إلى تعاون دولي وإيجاد حل وسط للتعامل مع التحديات العالمية، موضحة أنه يجب إيلاء الأولوية لتخفيف حدة التوترات بين أمريكا وإيران بشكل عاجل، وإيجاد حل دبلوماسي.
أوضحت الصحيفة أن ماي ستؤكد، خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في اليابان، إيمانها الراسخ إزاء الأهمية المستمرة لقمة مجموعة العشرين، باعتبارها ملتقى للدول من أجل إجراء محاثات مشتركة والسعي لإبرام اتفاقات فيما بينها.
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