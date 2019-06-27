مصرع 30 شخصًا وإصابة العشرات جراء صواعق البرق بولاية بيهار الهندية

لقى 30 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات جراء صواعق البرق في ولاية بيهار خلال ال 24 ساعة الماضية؛ وذلك وفقا لما أعلنته السلطات الهندية اليوم الخميس .

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن حكومة الولاية أمرت بصرف تعويض مادي

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية فإن صواعق البرق تضرب الولاية خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من كل عام.

الهندية اليوم الخميس .وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن حكومة الولاية أمرت بصرف تعويض ماديلأسرة كل ضحية يقدر بنحو 400 ألف روبيه.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية فإن صواعق البرق تضرب الولاية خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من كل عام.

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