شاهد.. ميركل تعاني من الرعشة مرة أخرى خلال حفل رسمي في برلين

تعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، لوعكة صحة ثانية، سببت لها ارتعاشًا، وعدم استقرار عند وقوفها أثناء حفل رسمي في برلين.

وقعت الحادثة لحظة وقوف المستشارة الألمانية بجانب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، أثناء احتفالية خاصة بتعيين وزير عدل جديد في البلاد.

سارع الحاضرون إلى تقديم كأس ماء للمستشارة،

غير أنها رفضت، وبدا لاحقًا أنها بخير عند وصولها إلى البرلمان بعد نصف ساعة من الحادثة.

كانت عدسات المصورين رصدت تعرض ميركل (64 عامًا) لوعكة صحية، خلال استقبالها الرئيس الأوكراني في 18 يونيو الماضي، وأظهر مقطع فيديو وقوف

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ميركل وزيلينسكي على السجادة الحمراء، وفجأة تبدأ ميركل بالارتعاش بشكل واضح وتقوم بتغيير وضع يديها مرات عدة للسيطرة على نفسها كي لا تقع.

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وأعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.

شاهد الفيديو: