أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فتوى الميليشيات الحوثية بإهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن.
قال الإرياني، على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، وفقًا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الخميس - "إن المدعو شمس الدين شرف الدين، المُعين من الحوثي على
يأتي ذلك على خلفية قضايا نهب المساعدات الغذائية، وإعلان البرنامج
كما شنت قيادات الحوثي حملة إعلامية كبيرة ضد البرنامج الأممي الذي أكد أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، ما دفع البرنامج إلى طرح تقديم الطعام عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين، وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص باليد، لكن قادة الميليشيات الحوثية رفضت هذا المقترح رفضًا نهائيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن تدين فتوى الحوثيين بإهدار دماء العاملين بالمنظمات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.