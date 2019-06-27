الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة ويتوغل في غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 مواطنين فلسطينيين من مدن مختلفة وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في رام الله والقدس.

وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم، بشكل محدود شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما شهدت حدود خان يونس أمس، مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أدت الى إصابة اثنين من الشباب برصاص الاحتلال.

وكانت قوّات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت تسعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة يوم أمس، وأصابت صياداً واعتقلت ثلاثة آخرين في غزة.

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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق، فيما زعم جيش الاحتلال العثور على أسلحة أثناء عمليات تفتيش في الضفة.