كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجارة وتغير المناخ وإيران على جدول أعمال قادة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتي التجارة والتوترات الجيوسياسية، والتهديد الذي يلوح في الأفق بتغير المناخ، على جدول الأعمال بينما يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقادة العالم الآخرون في أوساكا باليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.

في حين أن احتمالات الانفراج في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في دائرة الضوء، فإن العديد من المشاركين يطالبون بمنظور أوسع في معالجة الأزمات العالمية.

و قد صرح دونالد تاسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "سيكون هذ لقاء صعب لمجموعة العشرين، وهناك تحديات عالمية يجب مواجهتها، نحتاج إلى ضبط الأمور لتجنب تهديدات المناخ... إصلاح منظمة التجارة العالمية ولاستعداد للثورة الرقمية".

وتأتي القمة في وقت تتزايد فيه التوترات الدولية، على سبيل المثال، حول صفقة إيران النووية، التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

