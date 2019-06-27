كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: يدعو الهند إلى رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الإضافية التي قررت الهند فرضها مؤخراً على عدد من السلع الأمريكية بـ "غير مقبولة" مطالباً بسحبها، ليزيد التوتر بين البلدين قبل لقاء منتظر يجمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش أعمال قمة مجموعة الدول العشرين، التي تنطلق في أوساكا اليابانية، اليوم الخميس.

وكتب ترامب على تويتر "الهند تفرض منذ سنوات رسوماً مرتفعة على الولايات المتحدة. وأخيراً زادت هذه الرسوم بصورة أكبر.. هذا غير مقبول، يجب سحب الرسوم".

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أن الهند فرضت رسوماً إضافية على حوالي 30 سلعة أمريكية، رداً على قرار ترامب في 1 يونيو الجاري إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لسلع هندية، بـ 6.3 مليار دولار.

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يأتي ذلك بينما قررت الولايات المتحدة والهند، أمس الأربعاء، مواجهة التوتر المتزايد بسبب القضايا التجارية، ومبيعات الأسلحة لنيودلهي، كما تعهدت الدولتان بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

والتقى أمس في العاصمة الهندية نيودلهي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الهندي، ومستشار الأمن القومي اجيت دوفال، قبل أن يلتقى نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشنكار.

وتركزت المباحثات على خلافات الدولتين على الرسوم العقابية، وشراء نيودلهي أنظمة صواريخ دفاعية إس- 400 بـ 5.4 مليارات دولار.

وقال بومبيو للصحافيين قبل المباحثات: "سسعى للتأكد من إمكانية توفير دولتينا توفير الأمن لنفسيهما. نريد أن تكون الهند قادرة على ذلك، إضافةً إلى أننا نريدها أن تحظى بعلاقات اقتصادية تجارية مزدهرة".