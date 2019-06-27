كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعتقل بوسني بسبب الاشتباه في علاقته بهجمات باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ألمانيا انها ألقت القبض على رجل بوسني سعت إليه بلجيكا فيما يتعلق بهجمات 2015 المتطرفة الإسلامية في باريس.

وقال ممثلو الادعاء في دريسدن اليوم الخميس إن المشتبه به قد تم اعتقاله قبل أسبوع، وأنه مطلوب من قبل السلطات البلجيكية لدعمه المزعوم لمنظمة إرهابية. ولم يعطوا تفاصيل أخرى في بيان عن طبيعة تورطه المشتبه به. وقد صدرت اوامر باحتجاز الرجل في انتظار التسليم المحتمل من قبل محكمة في بلدة مرسيبورغ الشرقية.

و قد هاجم المتطرفون الإسلاميون عدة أهداف في باريس في 13 نوفمبر 2015، بما في ذلك قاعة باتاكلان الموسيقية، مما أسفر عن مقتل 130 شخصًا.

