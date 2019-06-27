كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الوزراء الجديدة في الدنمارك تعلن عن تشكيل حكومتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء الديمقراطية الجديدة في الدنمارك، ميت فريدريكسن، وهي أصغر زعيمة دنماركية، اليوم الخميس عن تشكيل حكومتها بعد فوزها بدعم ثلاثة أحزاب يسارية أصغر.

وقد أعلنت أن الرجل الثاني في الحزب، نيكولاي وامين، سيكون وزيرًا للمالية بينما سيتولى نيك هيكيروب حقيبة العدل. كما عينت عضوًا منتخبًا مؤخرًا في البرلمان الأوروبي لمنصب وزير الخارجية. ولن يتولى جيبي كوفود منصبه في البرلمان الأوروبي.

