كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: "ماكرون" حذر "روحاني" من الخروج من الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للصحفيين، اليوم الخميس، بأنه تحدث مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في إيران حول مسألة الاتفاق النووي، قائلاً، إن انسحاب إيران منها سيكون "خطأ"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وحسب "ماكرون"، فإن الإشارة في اتجاه انسحاب إيران من الاتفاق ستكون خطأ من جانب طهران.

وقد حثت فرنسا، طهران، على البقاء ضمن الاتفاق، مشيرة إلى أن العقوبات يمكن أن تفرضها الدول الأوروبية إذا لم تمتثل إيران للاتفاقية.

وأعلنت إيران تعليق بعض الالتزامات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي، في شهر مايو، مشيرة إلى أن الدول الموقعة الأخرى لديها فترة 60 يومًا للوفاء بالتزاماتها وسط العقوبات الأمريكية ضد البلد.