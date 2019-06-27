كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختطاف مدير منظمة حقوقية إيرانية معارضة في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت منظمة حقوقية إيرانية معارضة، عن إختطاف مديرها خلال تواجده في تركيا .

وقالت منظمة حملة نشطاء البلوش المعارضة للنظام الإيراني، أن مديرها "حبيب الله سربازي" أختفى أثره منذ مساء يوم الاثنين في تركيا بطريقة مفاجئة وفي ظروف مريبة وغامضة ولم يعرف مصيره حتى اللحظة .

وأشارت المنظمة الحقوقية الإيرانية إلى أنها ”أبلغت قوات الشرطة التركية باختفاء مديرها الحقوقي حبيب الله سربازي“، مبينة أنه ”على الرغم من المتابعة المتكررة مع قوات الشرطة التركية إلا إن ذلك لم يسفر عن نتائج“.

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ووفقًا لتقرير المنظمة الحقوقية البلوشية، ففي الأشهر الأخيرة، تلقى الحقوقي ”حبيب الله سربازي“ الكثير من التهديدات من قوات الأمن، وخاصة الحرس الثوري الإيراني الذي عادة ما ينفذ عمليات اغتيال أو اعتقال للمعارضين بالخارج خصوصًا مع الدول التي تشترك مع طهران في قمع المعارضين مثل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعد منظمة ”حملة نشطاء البلوش“ من المنظمات التي توثق حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء هذه القومية على أيدي قوات النظام الإيراني.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 82 مليون وغالبيتهم ينتمون للمذهب السني، بحسب إحصائيات رسمية.