روسيا تسمح لأول محطة للطاقة النووية العائمة في العالم ببدء العمل

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كشفت مؤسسة روس آتوم للطاقة النووية، أن هيئة حكومية روسية سمحت لأول محطة عائمة للطاقة النووية في العالم، أكاديمك لومونوسوف، ببدء العمل.

وقالت هيئة "روس آتوم"، بيان صحفي لها: "سمحت شركة Rosenergoatom [قسم الطاقة الكهربائية في روس آتوم] باستخدام المنشأة النووية لمحطة الطاقة النووية العائمة Akademik Lomonosov لمدة 10 سنوات، حتى العام 2029".

وتم تجهيز الوحدة بوحدتين من مفاعلات KLT-40S، كل منهما قادر على توليد 35 ميجاوات من الطاقة، وهو ما يكفي لتوفير الكهرباء لمدينة يبلغ عدد سكانها ما يصل إلى 100 ألف شخص.

وكما أوردت وكالة "سبوتنيك"، الروسية، تم تصميم محطة الطاقة النووية العائمة لتوفير الكهرباء لبعض المناطق الأكثر صعوبة في روسيا في أقصى الشمال والشرق الأقصى، ومنصات النفط والغاز البحرية.