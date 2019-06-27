كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خُطط إيرانية لرفع التبادل التجاري مع قطر إلى 5 مليارات دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول إيراني محلي إن هناك توقعات بارتفاع التبادل التجاري مع قطر إلى 5 مليارات دولار، وذلك من بفضل الخطط التي وُضعت.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر، جنوب إيران، سعيد زرين فر، أمس الثلاثاء، أن "قطر هي البلد الأقرب لمحافظتنا، والمسافة القصيرة بين موانئ المحافظة، وموانئ قطر رفعت إمكانيات التبادل التجاري والاقتصادي".

وأضاف أن "حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر تضاعف 9 مرات في العامين الماضيين"، مشيراً إلى أن الجانب الأكبر من الصادرات كانت من موانئ بوشهر، ولم يوضح المسؤول أي بيانات عن حجم التجارة بين البلدين حالياً، ولا المدى الزمني المتوقع للوصول إلى التبادل التجاري لهذا المستوى المتوقع.

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وكان المدير العام للملاحة البحرية والموانئ في محافظة بوشهر سياوش ارجمند زادة، تحدث الإثنين، عن استعدادات لتفعيل خط ملاحي بحري بين بوشهر وقطر، وأكد المسؤول أن تفعيل الخط الملاحي البحري سيسهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة البحرية بين إيران وقطر، كما يتيح فرصاً سياحية كبرى في محافظة بوشهر.

ويأتي هذا التأكيد بعد تأكيد رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية عدنان موسوي بور، قبل أيام إلى سعي قطر لتقليص حجم التبادل التجاري مع إيران، تفادياً للعقوبات الأمريكية.

يشار إلى أن العلاقات بين إيران وقطر تعززت بعد قطع السعودية، ومصر، والبحرين، والإمارات علاقاتها مع الدوحة في منتصف 2017 واتهامها بدعم الإرهاب.