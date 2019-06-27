كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" ترتجف مرة أخرى أثناء حفل تعيين وزير العدل الألماني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع الحادث بينما وقفت ميركل إلى جانب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في حدث داخلي في الصباح الباكر، حيث تم تعيين وزير العدل الألماني الجديد رسميًا، تم احضار كوبًا من الماء لميركل لكنها رفضته، وبدت على ما يرام عندما وصلت إلى البرلمان بعد نصف ساعة.
من المقرر أن تنطلق ميركل إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الخميس، لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين.
يوم الثلاثاء الماضي، ارتجف جسد ميركل بالكامل بينما كانت تقف إلى جانب الرئيس الأوكراني، وقالت ميركل بعد ذلك إنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء.
وقد استمر الطقس الحار في ألمانيا هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في برلين بشكل كبير خلال الليل.