كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل" ترتجف مرة أخرى أثناء حفل تعيين وزير العدل الألماني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، غير مستقرة وتهتز للمرة الثانية خلال عشرة أيام اثناء حفل أقيم في برلين.

وقع الحادث بينما وقفت ميركل إلى جانب الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في حدث داخلي في الصباح الباكر، حيث تم تعيين وزير العدل الألماني الجديد رسميًا، تم احضار كوبًا من الماء لميركل لكنها رفضته، وبدت على ما يرام عندما وصلت إلى البرلمان بعد نصف ساعة.

من المقرر أن تنطلق ميركل إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الخميس، لحضور القمة السنوية لمجموعة العشرين.

وقال المتحدث باسمها، ستيفن سيبرت، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "كل شيء يسير كما هو مخطط له. والمستشارة بخير". يوم الثلاثاء الماضي، ارتجف جسد ميركل بالكامل بينما كانت تقف إلى جانب الرئيس الأوكراني، وقالت ميركل بعد ذلك إنها بخير بعد أن شربت ثلاثة أكواب من الماء.

وقد استمر الطقس الحار في ألمانيا هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في برلين بشكل كبير خلال الليل.

