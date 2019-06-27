كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الياباني: شركاتنا تبدأ في نقل أعمالها خارج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، بأن طوكيو تشعر بقلق عميق إزاء سيناريو عدم الاتفاق على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا، أن هذا السيناريو سيكون له تأثير سلبي للغاية على الشركات اليابانية في المملكة المتحدة.

وقال كبير الدبلوماسيين اليابانيين، لشبكة "بي بي سي"، اليوم الخميس، إن بعض الشركات في بلاده قد بدأت بالفعل عملية نقل عملياتها من المملكة المتحدة إلى دول أخرى في أوروبا.

وأعرب المسؤول عن مخاوفه بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة في صناعة السيارات، خوفًا من توقفها في حالة التفتيش الجمركي المادي.

كما حذر المرشحين الذين يتنافسون على استبدال تيريزا ماي، من أن الاستثمار الياباني سيغادر المملكة المتحدة بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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وحسب "كونو"، طلبت طوكيو من حكومة المملكة المتحدة توضيح تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشركات اليابانية العاملة في بريطانيا.

وتطرق الوزير إلى العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة واليابان، معربًا عن شكوكه في إمكانية التفاوض على اتفاقية تجارة حرة قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

ومع ذلك، قال وزير الخارجية الياباني، إن اليابان سوف تتفاوض بكل سرور على صفقة تجارية جديدة مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الشراكة عبر المحيط الهادئ ليس لها حدود جغرافية.

تُعد اليابان واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني. في السابق، حثت طوكيو المملكة المتحدة على تقليل المخاطر التي تتعرض لها الشركات اليابانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.