كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تحذر واشنطن بشأن نزع السلاح النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب دبلوماسي كوري شمالي، بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم استراتيجية جديدة لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي.

وحذر الدبلوماسي الكوري الشمالي، المسؤول عن الشؤون الأمريكية، اليوم الخميس 27 يونيو، من نفاد الوقت قبل المهلة، التي حددتها بيونغ يانغ بنهاية العام، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تصريحات سابقة، عقب انهيار قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي: "ليس من الممكن عقد قمة ثالثة إلإ إذا تبنت واشنطن نهجا أكثر مرونة، وأنه سينتظر حتى نهاية العام".

وذكرت "رويترز" أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، أوضح أن الولايات المتحدة تجري محادثات سرية مع كوريا الشمالية بشأن انعقاد قمة ثالثة، مشيرا إلى أنها تقترح استئناف المباحثات على مستوى العمل، بينما قال ترامب، الأربعاء الماضي، إنه لن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته إلى آسيا، لحضور قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان هذا الأسبوع، التي تشمل زيارة لكوريا الجنوبية.

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ولفتت الوكالة إلى قول كون جونج جون، مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية: "الولايات المتحدة تحدثت في الآونة الأخيرة عن الحوار في حين تقوم بأعمال عدائية خسيسة"، مضيفا: "تمديد الولايات المتحدة للعقوبات على كوريا الشمالية عمل عدائي وتحد صريح لأول قمة بين كيم وترامب، التي عقدت في سنغافورة العام الماضي".

وقال كون، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "الحوار لن يحدث من نفسه عندما لا تتحرك الولايات المتحدة بنهج واقعي يخدم مصالح الجانبين وتتحدث عن استئناف المحادثات مثل الببغاء"، مضيفا: "ليس أمام الولايات المتحدة الكثير من الوقت إذا أرادت تحقيق نتائج".

وفي تصريحات سابقة، الأحد الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "تبادل الرسائل في الآونة الأخيرة بين ترامب وكيم عزز الآمال في استئناف المحادثات، ووصف ذلك بأنه احتمال واقعي للغاية".