فيديو: يونس الميموني
عبرت إكرام نوطفيا، صاحبة أعلى معدل في الباكالوريا، على صعيد جهة الشمال، عن سعادتها بهذا التتويج، الذي جاء بعد كد واجتهاد امتد طيلة السنة، بمساعدة من الأطر الإدارية لمؤسستها ثانوية أبي عباس السبتي، على حد تعبيرها.
وكشفت نوطفيا خلال حديثها لـ “اليوم 24” أنها تطمح في ولوج كلية الطب والصيدلة، أو إحدى المعاهد العليا للهندسة.
وأفادت المتحدثة ذاتها، أن أسرتها الصغيرة ابتهجت بحصولها على هذه الرتبة المشرفة، وقالت أن هذا الإنجاز تتقاسمه مع والديها اللذان قدما لها الدعم والمساندة دائما.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحبة أعلى معدل في جهة الشمال: طموحي ولوج كلية الطب والنتيجة جاءت بالكد والاجتهاد-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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