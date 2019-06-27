السلطات المغربية تغلق معبر “تارخال” في وجه ممتهني التهريب المعيشي

أغلقت السلطات المغربية أمس الثلاثاء، معبر التهريب المعيشي “تارخال” بالثغر المحتل سبتة، وذلك من أجل تسهيل العبور لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن السلطات اتخذت هذا القرار للتخفيف من الازدحام الشديد الذي يعرفه المعبر كل عام، حيث أن الإبقاء على نشاط التهريب المعيشي يزيد من اختناق المسالك والمعابر الطرقية.
واعتبر متابعون للشأن المحلي أن القرار سيؤثر على آلاف المواطنين الذين يتخذون من التهريب المعيشي مصدر رزقهم الوحيد، حيث أن غالبيتهم أرباب أسر أو مساهمين في إعالة ذويهم، وهو الأمر الذي سيضع مصير عدد من العائلات على المحك.
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