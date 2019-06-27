النقب: حرق بستان وروضة أطفال في أم بطين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون بستان الزهور وروضة البراءة في قرية أم بطين في النقب، بعد منتصف الليلة الماضية.

وأفاد عدد من الجيران أنهم استيقظوا الساعة الواحدة فجرا، وأخمدوا الحريق. وقالوا إن الحريق أسفر عن أضرار جسيمة داخل المؤسسة التعليمية.

وأفادت اللجنة المحلية في القرية، أنه تم إحراق البساتين في عملية إجرامية ليلا على يد مجهولين.

وأضافت أن هذا المشهد لن ينساه أبدا طلاب هذه الروضات، عندما أتوا صباحا ليتعلموا فيه وليكملوا فرحتهم بنهاية السنة الدراسية.

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واستنكر مدير قسم الطوارئ في القرية، شاكر أبو كف، الذي شارك مع فريقه في إخماد الحريق، الجريمة.

وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق.