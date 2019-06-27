روسيا تخفف من القيود المفروضة على تشغيل اللاعبين الأجانب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عدلت روسيا من قوانينها لنوادي كرة القدم، وسمحت باستقدام 8 لاعبين أجانب في موسم 2020-21، لتخفف من قيود مثيرة للجدل ومفروضة منذ وقت طويل لحماية اللاعبين المحليين.

وتنص القيود الحالية أنه يتعين على النوادي أن يكون لديها خمسة لاعبين روس في الملعب في كل الأوقات، لكن سيتم تغيير تلك القيود ليكون العدد ثلاثة لاعبين فقط.

ولكن لن يسمح للنوادي بأن يكون لديها أكثر من 8 لاعبين أجانب في الفريق بالكامل، خلال الموسم الواحد.

كما وأنه من غير المرجح أن يمثل ذلك عقبة لمعظم الفرق، فلدى نادي "سبارتك موسكو" ونادي "سيسكا موسكو" 8 لاعبين أجانب بالفعل، لكنه سيجبر فريق "زينيت سان بطرسبرغ" الذي يتواجد فيه 14 لاعبا أجنبيا مسجلا على بيع البعض منهم.

وكانت القيود الحالية قد تعرضت لانتقادات، لحماية اللاعبين الروس من المنافسة، في الخطوط الأساسية.