بعد الاستجابة لمطالبهن: الأسيرات بـ"الدامون" يعلقن الإضراب عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، أم الأربعاء، تعليق خطوة الإضراب عن الطعام بعد استجابة إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهن الحياتية، بحسب ما أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.

وقالت الأسيرات في رسالة وصلت مهجة القدس نسخة عنها، إنه وبعد عدة جلسات مع إدارة السجن وضباط استخبارات مصلحة السجون وبضغوطات من الأسرى في السجون استجابت سلطات الاحتلال لمطالبهن الحياتية والمعيشية.

وذكرت الأسيرات أن إدارة السجن قامت بتغيير جميع الخزائن القديمة داخل الغرف، كما قامت بإرجاع الكتب التي تم مصادرتها عندما تم نقلهن من سجن "الشارون" إلى سجن "الدامون"، إضافة إلى السماح لهن بساعات حمام إضافية غير وقت الفورة.

ووجهت الأسيرات رسالة شكر لجميع الإخوة الأسرى في سجون الاحتلال على كل جهد تم بذله من قبلهم مع إدارات السجون للضغط عليهم للاستجابة لمطالبهن الحياتية العادلة.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسيرات قمن بتاريخ 11/06/2019 بتوجيه كتاب رسمي لإدارة السجن يحددن فيه تاريخ 01/07/2019 كتاريخ لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي أسمينه إضراب الحرائر الأول إن لم تقم الإدارة بالاستجابة إلى مطالبهن الحياتية.

Advertisements

وكانت الأسيرات قد أوضحن في رسالتهن، أن مطالبهن تمثلت في إزالة كاميرات المراقبة بشكل نهائي من الفورة والتي تمس حريتهن، وزيادة ساعات الفورة بحيث تكون 8 ساعات كحد أدنى، وأن تكون الحمامات المعدة للاستحمام داخل القسم وليس في الساحة، حيث أن الحمامات الحالية متواجدة في الفورة ولا يوجد به أبواب داخلية، ما يتنافى مع أبسط حقوق الأسرى ولا يراعي خصوصيتهن كنساء أسيرات، وتحسين ظروف زيارة الأهالي لأنهم ينتظرون لساعات طويلة خلال الحر في الصيف والبرد في الشتاء دون أن يكون مكان انتظارهم مزود بالأدوات اللازمة مثل المكيف أو الهوايات والساعات الطويلة التي ينتظرونها لحين السماح لهم بالدخول. بالإضافة إلى عمل إصلاحات وصيانة داخلية في القسم المتواجدات فيه.

وقالت الأسيرات في رسالتهن إن هذه هي المطالب الحياتية الأساسية التي يفتقدنها في سجن الدامون، وطالبن من الجميع دعمهن والاهتمام بالموضوع من ناحية إعلامية لدعم هذا الإضراب وإنجاحه في حال عدم استجابة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني لمطالبهن.