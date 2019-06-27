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استمرار تقديم خدمات التحصين والتوعية بساحل حضرموت

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يواصل مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لليوم الثالث على التوالي، تقديم خدمات التحصين وصحة الطفل والتغذية والصحة الإنجابية والتثقيف والتوعية.

وأوضح المدير العام لصحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، أن النشاط الايصالي التكاملي يحتل أهمية كبيرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية لما يقدمه من خدمات أثناء التنفيذ ووصوله إلى جميع مناطق المديريات في المحافظة.

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وشدد على ضرورة القيام بالتوعية والتثقيف أثناء تنفيذ النشاط الايصالي التكاملي خصوصاً في المناطق النائية والمتباعدة في ظل انتشار الأوبئة.

بدوره أكد مدير الرعاية الصحية الأولية ومشرف برنامج التحصين بالمحافظة فؤاد بامطرف على جاهزية الفرق الميدانية في التنفيذ على أكمل وأتم وجه وفقاً لما تم التخطيط له على مستوى مديريات المحافظة.

وبّين أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات المتمثلة في التحصين وصحة الطفل وعلاج سوء التغذية الوخيم والصحة الإنجابية، وكذلك توزيع الأدوية وتنفيذ التوعية والتثقيف بالأمراض والأوبئة وخصوصاً وباء الكوليرا والضنك والدفتيريا. 

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