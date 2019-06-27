شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحريني: لا وجود لـ"صفقة القرن" والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه لايوجد شيء يسمى "صفقة القرن"، مؤكداً أن ما تطرحه ورشة "الازدهار من أجل السلام التي تستضيفها المنامة هو "خطة اقتصادية".

وأوضح وزير الخارجية، وفق صحيفة الوطن البحرينية الأربعاء، أن "الصفقة شيء متفقا عليه مسبقاً وهذا ليس مطروحاً ولم يحدث، نحن نراها خطة أمريكية ستطرح كما طرحت الخطط من قبل من أيام وليام روجرز إلى اليوم، وعلى الجميع التعامل معها بإيجابية، وإذا رأوا أنها منقوصة وليست كاملة ولا تحقق طموحاتها، فهذا رأي لهم في المقام الأول ونحن نحترمه".

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وقال وزير الخارجية، في حوار بثته قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، إن ما تطرحه الورشة "خطة اقتصادية وهي ليست أول خطة، كلنا نعلم أن وزير الخارجية الأمريكي قدم خطة قبل ثلاث سنوات في 2017 للسلطة الفلسطينية وقبلتها. كما نعلم أن رئيس الوزراء السابق سلام فياض قدم خطة اقتصادية. اليابان وتايلند لديهما خطة اقتصادية آسيوية، وهذه أيضاً خطة أمريكية اقتصادية، ونرى أنها فرصة مهمة لتحسين المناخ للوصول إلى سلام".

وأضاف "ما هو معروف في البحرين أنها مشاريع جبارة طموحة تتعلق بالاتصال والوصول بين المناطق الفلسطينية، تتعلق بتطوير البنية التحتية والتعليم والصحة، وأمور كثيرة، فنتمنى لها التوفيق".

وبسؤاله عن الموقف من حل الدولتين، شدد المسؤول البحريني على التمسك بهذا الحل المتفق عليه دولياً، قائلاً:"طبعاً نحن مع حل الدولتين، نحن مع المبادرة العربية للسلام التي تقوم على حل الدولتين، نحن مع قرارات الشرعية، نحن مع الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع كامل السيادة، وكامل الحقوق للشعب الفلسطيني، هذا هو موقفنا ولم يتغير".