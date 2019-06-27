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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على الشرطة المصرية في العريش

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أدانت الرياض الهجوم الإرهابي الذي استهدف الشرطة المصرية في العريش بسيناء، الذي خلف قتلى وجرحى.صدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في الخارجية السعودية، أن الرياض  تدين وتستنكر "الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز قوات الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء" المصرية، "وما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى من عناصر الأمن المصري".

وجدد المصدر وقوف الممكلة إلى جانب مصر "وتضامنها معها ضد جميع مظاهر العنف، والإرهاب، والتطرف".

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