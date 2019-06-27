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بالجدول.. الكويت والعراق الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم

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احتلت مدن كويتية وعراقية، المراكز الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية من اصل 15 مدينة مدرجة بالجدول.
ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بالمدن الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم، والتي بينت ان مدينة مطربة الكويتية احتلت المرتبة الاولى بدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثانية الجهراء بدرجة حرارة 49.9 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثالثة سولايبيا الكويتية بدرجة حرارة بلغت 49.8 درجة مئوية".

واضاف ان "مطار الكويت احتلت المرتبة الرابعة باعلى درجات الحرارة بالعالم بدرجة بلغت 49.5 درجة مئوية"، مبينة ان "مطار البصرة جاء بالمرتبة الخامسة بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية".

واشار الى ان "مدينة العمادية الايرانية احتلت المرتبة السادسة بدرجة حرارة بلغت 49,4 درجة مئوية فيما جاءت منطقة الحسين في البصرة بالمرتبة السابعة بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية، تليها خانقين بالمرتبة الثامنة بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية تليها محافظة النجف الاشرف بالمرتبة التاسعة بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية".


وادناه الجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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