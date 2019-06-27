بالجدول.. الكويت والعراق الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بالمدن الاعلى بدرجات الحرارة بالعالم، والتي بينت ان مدينة مطربة الكويتية احتلت المرتبة الاولى بدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثانية الجهراء بدرجة حرارة 49.9 درجة مئوية تليها بالمرتبة الثالثة سولايبيا الكويتية بدرجة حرارة بلغت 49.8 درجة مئوية".واضاف ان "مطار الكويت احتلت المرتبة الرابعة باعلى درجات الحرارة بالعالم بدرجة بلغت 49.5 درجة مئوية"، مبينة ان "مطار البصرة جاء بالمرتبة الخامسة بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية".

واشار الى ان "مدينة العمادية الايرانية احتلت المرتبة السادسة بدرجة حرارة بلغت 49,4 درجة مئوية فيما جاءت منطقة الحسين في البصرة بالمرتبة السابعة بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية، تليها خانقين بالمرتبة الثامنة بدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة مئوية تليها محافظة النجف الاشرف بالمرتبة التاسعة بدرجة حرارة بلغت 49 درجة مئوية".



وادناه الجدول باعلى درجات الحرارة بالعالم: