5 زيوت لشعرٍ طويل وصحي، جرّبيها!

واحد من أشهر الزيوت في بلاد المغرب العربي، غني بفيتامين ي والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، والتي تساعد جميعًا في الحصول على شعر صحي وطويل.



يساعد زيت جوز الهند على إصلاح الشعر التالف، كما يحميه من التساقط، لهذا فهو يحمي الشعر من التكسر، وكلما كانت الخصلات صحية يمكنها أن تطول بسرعة.

زيت النعناع

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اعتمديه عن طريق تدليك الرأس، إذ يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، لما قد يسببه من شعور بالبرد في فروة الرأس.

زيت إكليل الجبل

معروف زيت إكليل الجبل بقدرته العجيبة على اختراق فروة الرأس وتغذيتها، كما يحافظ عليها صحية ومرطبة، احرصي دائمًا على أن يكون موجودًا بالماسكات الطبيعية التي تعتمدينها لشعرِك.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي يحتاجها الشعر لصحته ولمعانه، كما أنه يكافح قشرة الشعر التي تتسبب في تساقطه.