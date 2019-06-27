5 زيوت لشعرٍ طويل وصحي، جرّبيها!

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الشعر الطويل حلم الكثير من الصبايا، فهو تاج المرأة الذي يُبرز جمالها، ولكنّ فكرة الحصول على ستايل شعر طويل وصحي، وفي وقت قصير، أمر ليس سهلًا كما نعرف، لكن يمكنكِ اختصار الطريق، باعتماد هذه الزيوت التي تحفّز بصيلات الشعر على النمو، ما يمنحكِ شعرًا طويلًا في أسرع وقت.
واحد من أشهر الزيوت في بلاد المغرب العربي، غني بفيتامين ي والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، والتي تساعد جميعًا في الحصول على شعر صحي وطويل.
زيت جوز الهند
يساعد زيت جوز الهند على إصلاح الشعر التالف، كما يحميه من التساقط، لهذا فهو يحمي الشعر من التكسر، وكلما كانت الخصلات صحية يمكنها أن تطول بسرعة.
زيت النعناع
اعتمديه عن طريق تدليك الرأس، إذ يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، لما قد يسببه من شعور بالبرد في فروة الرأس.
زيت إكليل الجبل
معروف زيت إكليل الجبل بقدرته العجيبة على اختراق فروة الرأس وتغذيتها، كما يحافظ عليها صحية ومرطبة، احرصي دائمًا على أن يكون موجودًا بالماسكات الطبيعية التي تعتمدينها لشعرِك.
زيت الأفوكادو
زيت الأفوكادو غني بالدهون الصحية التي يحتاجها الشعر لصحته ولمعانه، كما أنه يكافح قشرة الشعر التي تتسبب في تساقطه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.