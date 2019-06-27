النفط ينخفض مع ترقب المستثمرين لقمة العشرين واجتماع أوبك

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 66.07 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 59.05 دولار للبرميل.



يذكر أن أسعار النفط زادت ما يزيد عن 2% لأعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، مع وصول الصادرات إلى مستوى قياسي مرتفع وتراجع مفاجئ لمخزونات المنتجات المكررة.

وسيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ الجمعة في أوساكا باليابان سعيا لتحقيق انفراجة في مفاوضات إنهاء الحرب التجارية التي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.



وفي اليوم التالي، يجتمع أعضاء أوبك مع منتجين آخرين من بينهم روسيا في المجموعة المعروفة باسم أوبك+، التي اتفقت في ديسمبر كانون الأول على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير كانون الثاني. وينتهي أجل الاتفاق في 30 يونيو حزيران.

هذا وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.

